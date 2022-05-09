Hülya Elkoca cinayeti: Uzaklaştırma kararı bittiği gün öldürüldü

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:39

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde ilk evliliğinde 3 çocuğu olan Hülya Elkoca, 7 yıl önce Mehmet Arslan ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin son yıllarda birçok kez tartışıp kavga ettikleri ve sık sık savcılığa başvuran Hülya Elkoca'nın Mehmet Arslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Son olarak 3 ay uzaklaştırma alan Mehmet Arslan, kararın sona erdiği 6 Mayıs'ta tabancayla vurdu. Hülya Elkoca kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Arslan polisi arayarak "Karımı öldürdüm" dedi.

BAŞINDA BEKLEDİ

Polis gelene kadar Hülya Elkoca'nın başında bekleyen Mehmet Arslan, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hülya Elkoca ise hayatını kaybetti. Hülya Elkoca'nın kardeşi Deniz Elkoca da ablasının ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyledi. Ölüm korkusu yaşayan ablasının sık sık uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Elkoca "Olay günü, polisler bana ablamın yaşadığını söyledi. Fakat sedyeyle kanlar içerisinde indirilirken gördüm. Ablam vurulduğu zaman yanında 19 yaşındaki down sendromlu çocuğu da varmış" dedi.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve sorgusunda çocuğunu göstermediği için Hülya Elkoca ile tartışıp öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Arslan da nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.