Sokak ortasında bıçaklı kavga

Eskişehir’de kentin işlek bir noktasında çıkan kavgada, iki grubun acımasızca birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 14:33
Sokak ortasında bıçaklı kavga
Abone Ol google-news

İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda taraflar sokak ortasında acımasızca birbirlerini darp etti. Tarafların çevredeki vatandaşlara aldırmadan kavga ettiği olayda bir kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi. Kavga, ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi.

Ekipler tarafından kavgayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.


kavga haberleri polis haberleri sokak haberleri

İlgili Haberler

Kızıltepe’de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kızıltepe’de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Karakol önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Karakol önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Muratpaşa'da 150 İYİ Parti üyesi törenle CHP'ye katıldı

Muratpaşa'da 150 İYİ Parti üyesi törenle CHP'ye katıldı
26 Şubat 2024 pazartesi günlük burç yorumları: Güne enerjik bir başlangıç yapın!

26 Şubat 2024 pazartesi günlük burç yorumları: Güne enerjik bir başlangıç yapın!
AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'

AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'
Reyting sonuçları 24 Şubat 2024 Cumartesi! Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş reytingleri

Reyting sonuçları 24 Şubat 2024 Cumartesi! Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş reytingleri
İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu karşısına dikildi: 'Geri bas...'

İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu karşısına dikildi: 'Geri bas...'
Survivor All Star’da gergin anlar! Merve ve Nagihan burun buruna geldi

Survivor All Star’da gergin anlar! Merve ve Nagihan burun buruna geldi
Son dakika... Elebaşları da yakalandı: Üç suç örgütü çökertildi!

Son dakika... Elebaşları da yakalandı: Üç suç örgütü çökertildi!
Kainat Güzeli seçilmişti! Yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi

Kainat Güzeli seçilmişti! Yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi