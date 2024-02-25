Sokak ortasında bıçaklı kavga
Eskişehir’de kentin işlek bir noktasında çıkan kavgada, iki grubun acımasızca birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda taraflar sokak ortasında acımasızca birbirlerini darp etti. Tarafların çevredeki vatandaşlara aldırmadan kavga ettiği olayda bir kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi. Kavga, ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi.
Ekipler tarafından kavgayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.
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