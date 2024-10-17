Hurma toplamaya gitmişti: Cansız bedeni bulundu

Ordu'da hurma toplamaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan Murat Keskin'in (72) cansız bedeni bulundu.

Hurma toplamaya gitmişti: Cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 18:13

Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tepeyolu 3. Sokak'ta oturan Murat Keskin, dün öğle saatlerinde hurma toplamak için evinden ayrıldı. 

Keskin geri dönmeyince ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. İhbar sonrası bölgede arama çalışması başlatıldı. 

Ekipler, bugün saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Taşhane mevkisindeki bir bahçede Keskin'in cansız bedenini buldu. 

İlk belirlemelere göre Keskin'in ağaçtan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası Keskin'in cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Ordu #hurma #ölü bulundu

İlgili Haberler

Muğla'da kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu

Muğla'da kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu
Zonguldak’ta bir kişi evinde ölü bulundu

Zonguldak’ta bir kişi evinde ölü bulundu
7 gündür kayıptı: Rus kadın Ordu'da ölü bulundu

7 gündür kayıptı: Rus kadın Ordu'da ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler