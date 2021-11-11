Devlette AKP’den kaçanlar

11 Kasım 2021 Perşembe

Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yaptığı “suçlara ortak olmayın” çağrısı o kadar etkili oldu ki...

Bakın, iki örnek vereyim:

Daha kısa süre önce...

İktidarın adamı olduğundan kimsenin şüphesi olmayan bir yüksek bürokrat...

Karşısında oturan kişi ise iktidarın hiç de hoşnut olmadığı bir başka bürokrat.

Sohbet dönüyor dolaşıyor, seçim tartışmalarına geliyor.

İktidara eklemlenmiş bürokratın ağzından birden şu cümle çıkıyor:

“İleride dostluğunu isterim...”

Karşısındaki kişi “Hayırdır sayın başkan” diye şaşırarak yanıt veriyor.

Keza, duyduğu cümle karşısında yeniden şaşırmamak mümkün değil:

“İlelebet AK Parti olmayacak ya!”

Bir başka kritik isim... Bu kez güvenlik bürokrasisinden...

Devletin çürümesinden, illegal faaliyetlerden dert yanıyor. Ve AKP iktidarına dair şu tespitini masadakilerin duymasını istiyor:

“Devlette 20 yıl çok uzun!”

Demem o ki...

Bürokrasi de beyaz bir sayfa açmanın hayalini kuruyor. Hiç olmadı, bugünlerin artık mazi olacağını fark ediyor.

HÜRRİYET’TE YİĞİT BULUT DÖNEMİ Mİ?

Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök dönemi tamamen bitti.

Nedenleri üzerine rivayet çok. Yaşananlara dair en öne çıkan iddialar ise şöyle:

- Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın iradesi dışında gelişmiş. En azından Hakan’ın yakın çevresine aktardığı tez bu. Buna göre, Özkök’ün gidişi Demirören ailesinin tasarrufu. Ancak asıl karar vericinin Turkuvaz Medya Grubu’nun başındaki Serhat Albayrak olduğu konuşuluyor. Bu iddia doğruysa, Albayrak’ın Hürriyet üzerindeki etkisi tahmin edildiğinden çok.

- Zaten pek de istenmeyen Ertuğrul Özkök’ün ipini çeken olayın Diyarbakır’daki “halaylı” buluşma olduğu konuşuluyor. Daha doğrusu, o buluşmada Ekrem İmamoğlu ile birlikte olması hoş karşılanmamış. Hatırlarsanız, Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’daki “Hafıza Odası” isimli sergisinin açılışına birçok gazetecinin yanı sıra İBB Başkanı İmamoğlu da katılmıştı.

- Bir kritik iddia da seçime giden iktidarın 28 Şubat sürecinin “sivil ayağına” operasyon hazırlığı içinde olduğuna dair... Yani, yıllardır ısıtılan kazan yine ortaya çıkarılıyor. Bundandır ki olası bir dava öncesi Özkök’ü gazeteden uzaklaştırdıkları konuşuluyor. Ancak, bu tezi dile getirenlerin kafası bir konuda karışık. Öyle ya, 28 Şubat döneminin “şahini” ama bugünün AKP yanlısı başka bir Hürriyet yazarı da gazetenin manşetlerinden inmiyor.

Şimdi...

Gelelim en çarpıcı söylentiye...

Duydum ki gazetenin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan yeni bir yazarla el sıkışmış bile. Kim olduğunu henüz öğrenemedim.

Konuştuğum kaynaklar el de yükseltiyor:

“Yiğit Bulut da Hürriyet’e yazar olabilir!”

Yiğit Bulut

Deniyor ki, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut uzun zamandır Hürriyet’e girmek istiyor.

Hatta bu konuya Meltem Demirören de sıcak bakmış.

Ama ne olduysa, bir türlü nihayete ermemiş bu anlaşma.

Ahmet Hakan ile Yiğit Bulut’un zamanında küfürlere varan polemikleri arşivlerde saklı. Haliyle, Bulut’un Hürriyet hayali bir gün gerçekleşirse iki isim aynı gazetede barınabilir mi, biraz şüpheli.

Bakalım, Özkök’ün gidişinden sonra kimler gelecek Hürriyet’e...

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI KILIÇDAROĞLU’NA

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı gerçekleştirildi kısa süre önce.

17 ülkeden 96 tekne katıldı.

Ve yarışın IRC4 kategorisini ilk sırada tamamlayan Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

Hayır, İzmir’in CHP’li belediyesinin su sporlarındaki başarısını aktarmayacağım.

Anlatacağım başka. Öğrendim ki kazanılan Cumhurbaşkanlığı Kupası CHP Genel Merkezi’ne götürülecek.

Ve orada, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kupayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na takdim edecek.

Kupanın ismi düşünüldüğünde oldukça ilginç bir an olacağı şüphesiz.