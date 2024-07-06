Yayınlanma: 06.07.2024 - 12:08

Güncelleme: 06.07.2024 - 12:08

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı olarak görev yapan Hüseyin Yayman'ın hayatı ve kariyeri yurttaşlar tarafından araştırılan bir konu oldu. Peki, Hüseyin Yayman kimdir? TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR?

Hüseyin Yayman, 10 Ocak 1969 yılında Hatay'da Kırıkhan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hatay'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde "Türkiye'nin İdari Reform Tarihi" başlıklı tezi ile kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında doktorasını tamamladı.

Türk siyasal hayatı alanında akademik kariyer yaptı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Türk siyasal hayatı Doçenti oldu. Uzun süre burada hocalık yaptı. Türk demokrasi tarihi ve yerel siyaset dersleri verdi. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR ve SETA'da danışman, araştırmacı, uzman olarak çalıştı. Gazetelerin yorum sayfalarında önemli siyasal analizler yazdı ve köşe yazarlığı yaptı.

Çözüm süreci kapsamında başlatılan Akil İnsanlar Heyetinde yer aldı. Televizyon kanallarında yorumcu siyaset danışmanlığı görevinde bulundu. Kanallarda uzun süre yorumculuk yaptı.

25. dönem AK Parti İstanbul milletvekili seçildi. 64 ve 65. hükûmetlerde Kültür ve Turizm bakan yardımcısı olarak görev yaptı. Hüseyin Yayman hâlâ TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanlığı görevini yürütmektedir.

HÜSEYİN YAYMAN EVLİ Mİ?

İyi düzeyde İngilizce bilen Hüseyin Yayman, evli ve 2 çocuk babasıdır