Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:49

Güncelleme: 05.07.2024 - 17:49

Akciğer kanseri sebebiyle 69 yaşındayken vefat eden Erdem Bayazıt'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Erdem Bayazıt kimdir? Erdem Bayazıt kaç yaşında, nereli? Erdem Bayazıt ne zaman öldü?

ERDEM BAYAZIT KİMDİR?

Tam adı Adil Erdem Bayazıt olan Kahramanmaraşlı ünlü şair, 18 Aralık 1939'da dünyaya geldi. İstiklal Ortaokulu'nda ve Kahramanmaraş Lisesi'nde eğitim alan edebiyatçı, öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başladı. 1959'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam ettirdi. Bayazıt, vatani görevini 1963'te Burdur'da yaptı, askerliğinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydolarak buradan mezun oldu. Daha sonra Kahramanmaraş'ta edebiyat öğretmeni olarak görev yapan şair, Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'nde 1967-1972 arasında müdür olarak çalıştı.

SİYASİ KARİYERİ

Bayazıt, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Bakanlığı basın bürosu memurluğu ve Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı görevlerini de yürüttü. Usta edebiyatçı, daha sonra çalıştığı Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Daire Başkan Yardımcılığından istifa ederek, Akabe Yayınlarının ve Mavera dergisinin yönetimini üstlendi.

Akabe Yayınlarının İstanbul'a taşınması kararı ile 1984'te yeniden memurluğa dönen şair, bir süre Devlet Planlama Teşkilatında çalıştı. Bayazıt, ayrıca 1987 yılında Kahramanmaraş milletvekili olarak girdiği TBMM'nin 18. Dönem çalışmaları süresince Milli Eğitim ve Çevre komisyonlarında görev aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen, modern Türk şiirinin usta şairlerinden Erdem Bayazıt, akciğer kanseri sebebiyle 69 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da vefat etti.