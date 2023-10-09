Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:20

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:20

Oğuzhan Uğur, İsrail - Filistin savaşıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren gazeteci Hüsnü Mahalli'nin kim olduğu merak edildi. Peki, Hüsnü Mahalli kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüsnü Mahalli eserleri nelerdir?

HÜSNÜ MAHALLİ KİMDİR?

Hüsnü Mahalli, 23 Mayıs 1949'da Suriye'de doğdu. Suriye'nin Cerablus şehrindendir, Türkmen Barak aşiretindendir.

Üniversitede okumak için İstanbul’a gelen Hüsnü Mahalli, önce 2 yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde okudu, ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını, Uluslararası İlişkiler'de de doktorasını tamamladı.

26 Kasım 1979'da İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun olan Hüsnü Mahalli, yüksek lisansını yine aynı üniversitede Radyo televizyonda bölümünde 1982 tarihinde tamamladı ve doktorasını da tez konusu “Türk Arap ilişkileri” olan Uluslararası İlişkiler bölümünde 31 Ekim 1990 tarihinde tamamladı.

Gazeteciliğe merhum İsmail Cem‘in sahibi olduğu Politika Gazetesi‘nde başlayan Mahalli, mesleğini orada Coşkun Aral‘dan öğrendi.

12 Eylül 1980 darbesinde Politika Gazetesi kapatılana kadar Dış Haberler Servisi’nde çalıştı. Gazete kapatılınca Libya elçiliğinde basın danışmanlığına başladı. 1988 yılına kadar hem danışmanlık, hem gazetecilik yapan Hüsnü Mahalli, o süre içinde Türkiye‘den Ali Kırca ve Abdurrahman Dilipak gibi birçok gazeteciyi Muammer Kaddafi ile görüştürdü.

Hüsnü Mahalli, 1989 yılında Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) adına Türkiye’de çalışmaya başladı.

1993-1999 yılları arasında BBC Arapça servisinde çalıştı.

2000 yılında geçici olarak El Cezire Televizyonu'nda görev aldı.

2001-2003 yılları arasında yine BBC Arapça servisinde çalıştı.

2004 yılından itibaren tekrar Suriye Arap Haber Ajansı'nda (SANA) çalışmaya başladı.

BBC, NBC gibi uluslararası televizyonların yanı sıra pek çok Arap ülkesinde radyo, dergi, gazete, ajans gibi basın yayın organlarında görev alan Hüsnü Mahalli, 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.

Akşam Gazetesi‘nde yazarlık yapan Hüsnü Mahalli, 1 Temmuz 2013 tarihinde Akşam Gazetesi’ne TMSF tarafından el konuluncaya kadar gazetedeki köşe yazarlığı görevini sürdürdü.

13 Aralık 2016 tarihinde sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılama ve Devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiası ile açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 15 Aralık 2016 günü İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinde, “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

20 Ocak 2017 tarihinde İddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Hüsnü Mahalli‘nin tahliyesine karar verdi ve tahliye edildi.

HÜSNÜ MAHALLİ EVLİ Mİ?

Hüsnü Mahalli, 1974 yılında Jale Mahalli ile nişanlandı. 1977 yılında evlenen çiftin iki kızları var.

HÜSNÜ MAHALLİ ESERLERİ

-Ortadoğu'da Kanlı Bahar

-Tezkereden Tezkereye Gerçekler

-Diren Suriye

-Al Sana Bahar

-Maniki Dünya

-Misyon