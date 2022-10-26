Husumetli olduğu kişinin aracına ateş açan 3 şüpheliden 2'si yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli oldukları Mazlum Deniz'in (24) otomobiline kalaşnikof silah ve tabancalarla ateş açıp kaçan 3 şüpheliden Mehmet Sait Çağan (36), Mevlüt Tosun (41) yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerden Çağan’ın ayrıca Rahime Eker'in (91) hayatını kaybettiği silahlı çatışmaya karıştığı belirlendi.
Gürselpaşa Mahallesi'nde 17 Ekim günü saat 02.00 sıralarında, arkadaşı ile görüştükten sonra oturduğu apartmana dönen Mazlum Deniz, otomobilini park etti. Bu sırada sokağa gelen otomobildeki Mehmet Sait Çağan, Mevlüt Tosun ile Furkan E. (23)Kalaşnikof silah ve tabancalarla Deniz'in aracına ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan araçtaki Deniz, saldırıyı yara almadan atlattı. Çağan yaya olarak, diğerleri ise otomobille kaçtı.
SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI
İhbarla bölgeye aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, kaçan Çağan'ı sokakta yürürken gördü. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan Çağan, takip sonucu yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ekipler, Tosun'u da Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Furkan E.'nin Sarıçam ilçesinde evine yapılan operasyonda ise izine rastlanılmadı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 Kalaşnikof silah ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
SİLAHLI ÇATIŞMAYA KARIŞMIŞ
Emniyet'e götürülen şüphelilerden Çağan'ın, 24 Eylül'de torununun nişanına katılmak için kapısının önünde bekleyen Rahime Eker'in hayatını kaybettiği silahlı çatışmaya karıştığı tespit edildi.
3 şüpheli ile Mazlum Deniz'in, yaralama olayı nedeniyle husumetli oldukları belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Sait Çağan ile Mevlüt Tosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Furkan E.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
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