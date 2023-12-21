Husumetli olduğu kişiyi boynundan bıçakladı!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:25

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:25

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde T.T. adlı şahıs ile aralarında husumet olduğu öğrenilen M.Y. tartıştı.

Edinilen bilgiye göre, yerini kavgaya bırakan tartışmada M.Y. darp ettiği T.T.’yi boynundan bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.