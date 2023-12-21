Husumetli olduğu kişiyi boynundan bıçakladı!

Ferizli'de aralarında husumet olan iki kişi arasına çıkan kavgada bir kişi aldığı bıçak darbesiyle boynundan yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:25
Husumetli olduğu kişiyi boynundan bıçakladı!
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Sakarya’nın Ferizli ilçesinde T.T. adlı şahıs ile aralarında husumet olduğu öğrenilen M.Y. tartıştı.

Edinilen bilgiye göre, yerini kavgaya bırakan tartışmada M.Y. darp ettiği T.T.’yi boynundan bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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