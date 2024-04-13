Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü

Kastamonu'da bir kıraathanede husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada vurulan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 15:01
Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü
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Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesindeki bir kıraathanede husumetli kişiler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cinayetin işlendiği kıraathanede soruşturma başlatıldı.


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