Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü

Yayınlanma: 13.04.2024 - 15:01

Güncelleme: 13.04.2024 - 15:01

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesindeki bir kıraathanede husumetli kişiler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cinayetin işlendiği kıraathanede soruşturma başlatıldı.