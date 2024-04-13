Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü
Kastamonu'da bir kıraathanede husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada vurulan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesindeki bir kıraathanede husumetli kişiler arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cinayetin işlendiği kıraathanede soruşturma başlatıldı.
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