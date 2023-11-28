Kahvehanede oturan husumetlisinin üzerine ateş açtı!

Ladik'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, eski muhtar Yılmaz K., husumetlisi Mevlüt Bilgin’i tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 18:58
Kahvehanede oturan husumetlisinin üzerine ateş açtı!
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Samsun’un Ladik ilçesine bağlı Bahşi Mahallesi’nde saat 14.40 sıralarında bir cinayet yaşandı.

İddiaya göre, Günkoru Mahallesi eski muhtarı Yılmaz K. (74), alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu Mevlüt Bilgin'i (48) kahvehanede otururken ruhsatlı tabancasıyla ateş açtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Ağır yaralanan Bilgin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis, Yılmaz K.'yı saldırıda kullandığı ruhsatlı silahıyla  gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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