DSP Genel Başkanı Aksakal, parti binasını HÜDA PAR'la birlikte açtı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 16:30

Güncelleme: 18.11.2023 - 17:22

Mardin'de temaslarda bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, merkez Artuklu ilçesindeki 13 Mart Mahallesi'nde DSP İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Aksakal, burada yaptığı konuşmada, genel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vermelerini hatırlattı. Bu kararla "terör örgütleri eliyle Türkiye'yi karıştırarak bölgede terör devleti oluşturma projesine 'dur' demek için birlikte hareket ettiklerini" öne süren Aksakal, doğru bir kararla başarılı bir sonuç elde ettikleri söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YEREL SEÇİMİ GÖRÜŞTÜK"

Aksakal, şöyle devam etti:

"Belki toplumun belirli bir kısmı, seçimler için yüzdeye vuracak olursak yüzde 52'si bunu gördü ve Cumhurbaşkanı olarak sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. O yüzde 48'i de cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra gördü işin gerçeğini. Yerel seçimler de bu anlayış temelinde daha güçlü bir yapının ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Türkiye'de büyük bir çoğunlukla 1392 seçim çevresinde Cumhur İttifakı'nın başarılı bir seçim süreci geçireceğine inanıyorum. DSP de bu yöndeki çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı'mızla da bunu görüştük. İnşallah bu başarıyı Mardin için de hayata geçireceğiz."

HÜDA PAR İL BAŞKANI DA KATILDI

Konuşmanın ardından il binasının açılışına geçildi. Binanın açılışında Aksakal'a DSP İl Başkanı Uğur Alka, AKP İl Başkanı Vahap Alma ile birlikte terör örgütü Hizbullah'la ilişkilendirilen HÜDA PAR'ın temsilcisi olarak İl Başkanı İsmail Çevik de eşlik etti.