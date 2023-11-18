Şiddetli rüzgar binanın çatısını yerinden söktü!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:18

Güncelleme: 18.11.2023 - 10:18

Erzincan’ın Kavakyolu semtinde kuvvetli rüzgar bir apartmanın çatısında zarara yol açtı.

Bir kısmı uçan çatı, yurttaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir aldı.

Çatının sabah saatlerinde yeniden onarıldığı aktarıldı.