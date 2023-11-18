Şiddetli rüzgar binanın çatısını yerinden söktü!

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını yerinden söktü. Rüzgarla birlikte uçmak üzere olan çatı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:18
Şiddetli rüzgar binanın çatısını yerinden söktü!
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Erzincan’ın Kavakyolu semtinde kuvvetli rüzgar bir apartmanın çatısında zarara yol açtı.

Bir kısmı uçan çatı, yurttaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir aldı.

Çatının sabah saatlerinde yeniden onarıldığı aktarıldı.


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