Husumetlisi ikinci kez silahla saldırdı: Durumu kritik
Bağcılar’da berber dükkanı bulunan Mehmet K., husumetli olduğu kişilerin ikinci kez silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya karışan şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Mehmet K. hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 22.40 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi’nde bulunan berber dükkanında meydana geldi.
İddiaya göre, Mehmet K.'ye ait berber dükkanı, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeni ile husumetlileri tarafından bir hafta önce kurşunlandı. Bugün gece saatlerinde husumetli 2 kişi, berber dükkanına yine silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Mehmet K. vücuduna isabet eren mermilerle yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Yaralı Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler kaçan şüpheliler için arama çalışması başlattı.
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