Husumetlisi tarafından vurulan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:55

Güncelleme: 04.08.2023 - 16:56

Gaziantep'te Nuri Pazarbaşı Mahallesi’nde Çarşamba gecesi bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Güneş (17) ile aralarında husumet bulunan İ.M., sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İ.M., yanındaki tabancayı çekip Güneş'e ateş ederek kaçtı. Güneş kanlar içinde yere yığılırken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Aydın Güneş, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aydın, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aydın Güneş'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.M.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.