Husumetlisi tarafından vurulan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Aralarında husumet olan İ.M. tarafından kavgada tabancayla vurulan Aydın Güneş, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Gaziantep'te Nuri Pazarbaşı Mahallesi’nde Çarşamba gecesi bir cinayet yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Güneş (17) ile aralarında husumet bulunan İ.M., sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İ.M., yanındaki tabancayı çekip Güneş'e ateş ederek kaçtı. Güneş kanlar içinde yere yığılırken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Aydın Güneş, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aydın, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Aydın Güneş'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.M.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.
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