Husumetlisi kafasından vurarak öldürdü
Fatih’te 1 kişi dükkanını açtığı sırada husumetlisi olduğu ileri sürülen şahıslar tarafından kafasından vurularak öldürüldü.
İstanbul Fatih Zeyrek Mahallesi Kadınlar Pazarı’nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde dükkanını açan Ayhan Özekinci, siyah plakasız bir arabayla dükkanının önüne gelen husumetlileri olduğu iddia edilen şahıslar tarafından dükkanının içerisinde kafasından vurularak ağır yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar geldikleri araçla olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olayı duyan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatırken sağlık ekipleri, ağır yaralan Ayhan Özekinci’yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayhan Özekinci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.
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