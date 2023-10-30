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Husumetlisi yerine başkasını vuran zanlıdan bir garip savunma: 'Karanlıktı, fark edemedim'

Kırşehir’de telefonda tartıştığı kişi yerine başkasını tüfekle vurarak yaralayan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde, "Karanlıktı, fark edemedim" dediği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:34
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Kırşehir’de geçen günlerde Hakkı Göçen Caddesi üzerinde yaşanan olayda E.K. ve A.K., telefonda tartıştıkları A.G.’yi hedef aldı. Kayseri’den Kırşehir’e gelen iki arkadaş, A.G. yerine yanlışlıkla F.M.’yi vurdu.

Şüphelilerin gelişlerinin güvenlik kamerasına da yansıdığı olayda yaralanan F.M., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden E.K., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

"ZATEN KARANLIKTI, FARK EDEMEDİM"

E.K.’nin ifadesinde, "A.G. ile bir husumetimiz bulunuyordu. Telefonda tartıştık, tartışma küfürleşmeye döndü. Bana ’Benim mekanım belli, gel’ dedi. Ben de arkadaşımla gittim. Adresini verdiği evin önüne gelince kapıyı çaldım. Kapıyı birisi açtı, karanlıktı, fark edemedim. Kapıyı açan kişiyi vurdum ve uzaklaştım, sonradan öğrendim. Tartıştığım kişiyi vurmak için oraya gittim, arkadaşının kapıyı açabileceğini bilmiyordum. Zaten karanlıktı, fark edemedim" dediği öğrenildi.


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