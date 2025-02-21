Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 18:08

Güncelleme: 21.02.2025 - 18:08

Konya’nın Aziziye Mahallesi’nde husumetli iki kişi arasındaki hesaplaşma dehşete döndü. kafe işleten Hüseyin K., yolda karşılaştığı husumetlisi Mehmet Ak’a silahla saldırdı. Hüseyin K., tabancasını çekerek Mehmet Ak’a beş el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ak, son bir çabayla kaçmaya çalıştı ancak saldırgan arkasından peş peşe ateş etmeye devam etti.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ak, Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar, Ak’ın hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Saldırının ardından kaçan Hüseyin K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı.