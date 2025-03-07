Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırıp kaçtı!

Bursa'da kaldırımda yürürken otomobille caddeden geçen husumetlisi B.B.’nin silahlı saldırısına uğrayan Kamil Sefa A., dizinden vuruldu. Yaralanan Sefa A., hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan B.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırıp kaçtı!
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:37

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Caddesi üzerine otomobiliyle seyir halinde olan B.B., bu sırada husumetlisi Kamil Sefa A.'yı görünce tabancayla ateş etti. B.B.'nin tabancasından çıkan merminin dizine isabet ettiği Kamil Sefa A., kanlar içinde yere yığıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüpheli B.B., otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli B.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #husumet #tabanca #şüpheli #Bursa

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