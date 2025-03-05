Konya'da sokak ortasında cinayet! 21 yaşındaki genç husumetlisini vurdu

Konya'nın Ereğli ilçesinde husumetli iki genç sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 21 yaşındaki Alperen E., tüfekle ateş ederek 24 yaşındaki Mustafa Gör'ü öldürdü.

Konya'da sokak ortasında cinayet! 21 yaşındaki genç husumetlisini vurdu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:46

Konya’nın Ereğli ilçesinde sokak ortasında kanlı bir hesaplaşma yaşandı. 21 yaşındaki Alperen E., husumetlisi Mustafa Gör ile karşılaşınca tartışmaya başladı. 

Aralarında çıkan tartışma kısa sürede alevlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alperen E., yanında getirdiği tüfekle ateş etti. Mustafa Gör kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Gör, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Gör, kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Alperen E., polis ekiplerinin kısa sürede başlattığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #konya #Ereğli #kavga

İlgili Haberler

Tekirdağ'da acı olay: Silahlı kavga Down sendromlu Mehmet'in sonu oldu

Tekirdağ'da acı olay: Silahlı kavga Down sendromlu Mehmet'in sonu oldu
Çorum’da vahşet! Kavgada kan aktı: 1 yaralı

Çorum’da vahşet! Kavgada kan aktı: 1 yaralı
Çorum'da akrabaların kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!

Çorum'da akrabaların kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler