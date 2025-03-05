Konya'da sokak ortasında cinayet! 21 yaşındaki genç husumetlisini vurdu

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:46

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:46

Konya’nın Ereğli ilçesinde sokak ortasında kanlı bir hesaplaşma yaşandı. 21 yaşındaki Alperen E., husumetlisi Mustafa Gör ile karşılaşınca tartışmaya başladı.

Aralarında çıkan tartışma kısa sürede alevlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alperen E., yanında getirdiği tüfekle ateş etti. Mustafa Gör kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Gör, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Gör, kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Alperen E., polis ekiplerinin kısa sürede başlattığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.