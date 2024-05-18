Husumetlisini çalıştığı atölyede bıçakla ağır yaraladı!
Denizli’de 'kız meselesi' yüzünden tartıştığı kişinin çalıştığı tekstil atölyesine giden şahıs, husumetlisini bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde M.T, ile Ramazan Güven arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan M.T, Güven’in çalıştığı tekstil atölyesine bir arkadaşıyla birlikte geldi.
Atölyenin ikinci katında çalışan Güven ile M.T, arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, yanında getirdiği bıçakla Güven’in vücudunun farklı yerlerinden yaraladı. Daha sonra yanında getirdiği arkadaşıyla M.T, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Atölyede çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Güven, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ağır yaralı olan Güven’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. M.T, ise polis ekipleri tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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