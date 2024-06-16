Öldüren tokatta tutuklu kalmadı
İstanbul Beyoğlu’nda 25 Ağustos 2023’te 19 yaşındaki Abdullah Şakun, E.D.(17), E.A.(16), M.E.D.(15) ve E.Ö’nün (14) fiziki saldırısına uğraması ve başına aldığı tokat sonucunda yaşamını yitirdi.
18 yaşından dört çocuğun “kasten öldürme” suçundan 12’şer yıldan 15’er yıla kadar hapisle yargılandığı davanın ikinci duruşması 29 Mayıs’ta İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme heyeti, tutuklu suça sürüklenen çocuk (SSÇ) E.A’nın yaşının küçük olması ve delillerin büyük oranda toplanmış olması gerekçeleriyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek “derhal” salıverilmesine karar verdi.
Diğer tutuksuz SSÇ’ler hakkında ise adli kontrol hükümlerinin de devamına hükmeden mahkeme, mahkemeye gelmeyen bir tanık hakkında zorla getirilmesi kararı vererek duruşmayı 26 Eylül’e erteledi.
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