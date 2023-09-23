Husumetlisini vurduğu anları cep telefonuyla kayda almış!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 15:02

Güncelleme: 23.09.2023 - 15:02

Bartın'da Kozcağız beldesine bağlı Ecikler köyünde önceki gün saat 04.30 sıralarında, aralarında husumet olan K.A. (17) ile F.A. (26) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre; kavga sırasında K.A., eve gidip pompalı tüfeği alarak geri döndü, F.A.’ya tek el ateş etti. Çevredekilerin müdahale ettiği K.A. olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden F.A.’yı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI!

Hastanede tedaviye alınan F.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan K.A. karakoldaki ifadesinde, şunları söyledi:

"Durup dururken bana geldi laf atmaya başladı, bana bulaşma git deyince küfretti, yumruk atmaya başladı. Hakaret etti. Ben de dayanamadım, elimde pompalı vardı ve bir el ateş ettim. Olay bundan ibaret."

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. adli kontrol şartı ile salıverildi.

KAMERAYA KAYDETMİŞ!

Bu arada K.A.’nın F.A.’ya ateş ettiği anları cep telefonuyla kayda aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde K.A.’nın ateş ettiği F.A.’nın işyerine kaçtığı görüldü. Köylülerin müdahale ettiği K.A.’nın “Abi biriniz gelmeyin, anama bacıma sövüyor, yumruk atıyor bana, kimse anama bacıma sövüp de yumruk atamaz” dediği duyuldu.