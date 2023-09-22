Tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürüp, kaçtı!

Nevşehir'de Salim Ç. adl kişi, husumetli olduğu Hayati Demirdöven'i tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:30
Tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürüp, kaçtı!
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir cinayet olayı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; aralarında husumet olduğu öne sürülen Salim Ç. (48) ile Hayati Demirdöven (45) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Salim Ç. belinden çıkardığı tabancayla Hayati Demirdöven'e ateş ederek kaçtı.

ZANLI ARANIYOR!

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demirdöven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayati Demirdöven'in cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, Salim Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


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