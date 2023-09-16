Sokakta karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan Murat A.(22) ile H.U.'nun (24) tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Murat A. göğsünden vurularak ağır yaralanırken, H.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 06:29
Sokakta karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı
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Kazımdirik Mahallesi 367 sokakta, saat 01.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunan Murat A. ile H.U. sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan gerginliğin kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, H.U. yanında bulunan tabanca ile Murat A.'ya ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Murat A., göğsüne isabet eden mermi ile ağır yaralanırken, H.U. ise suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinden kaçtı. 

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Murat A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Burada tedaviye alınan Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler kaçan H.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.


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