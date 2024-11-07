Husumetlisinin babasını öldürmüştü... Hakim karşısına çıktı!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:03

Güncelleme: 07.11.2024 - 14:04

Kayseri'de, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık U.Y., müşteki D.K., maktul Y.A.'nın müşteki yakınları ve sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık U.Y. savunmasında, maktul ile aynı mahallede ikamet ettiklerini, aralarında herhangi bir husumet olmadığını söyledi. Maktulün oğlu D.A. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğunu öne süren sanık, bu kişinin olaydan önce kendisini tüfekle yaraladığı için şu anda cezaevinde bulunduğunu anlattı.

"PİŞMANIM" SAVUNMASI

Olay günü, 2 arkadaşının maçta oynayıp oynamayacağını sormak üzere evine geldiğini, kapı önünde konuştukları sırada, belindeki baba yadigarı tabancayı gören arkadaşı müşteki D.K.'ye silahı gösterdiğini öne süren U.Y., şunları kaydetti:

"D.K. 'ver bir bakayım' deyince tabancayı gösterdim. Bu kişi çekiştirdiği esnada silah elimde bir anda patladı. D.K. dizinden yaralandı. Başında durdum. Sağlık ekiplerini aradım. Annem gelerek bezle dizine tampon yaptı. Yakında bulunan sağlık merkezine haber vermeye giderken, maktul Y.A.'nın evinin önünden geçmem gerekti. Evinin önünde bulunan maktul, beni görünce ayağa kalktı, belindeki tabancayı çıkardı. Ben, 'dur, yapma' dedim. Silahı bana doğrulttu. Sıkacak endişesiyle silahımı çıkararak rastgele 3 el ateş ettim. Sonra oradan uzaklaştım. Pişmanım."

Müşteki D.K. ise, sanığın tabancayı kendisine değil yanlarında bulunan diğer arkadaşlarına uzattığı sırada patladığını ve o sırada namlu kendisine dönük olduğu için yaralandığını anlattı. D.K., sanıktan şikâyetçi olmadığını belirtti.

"SİLAHI BANA DOĞRULTTU, İÇERİ KAÇTIM"

Maktul Y.A.'nın eşi H.A. ise, oğlu ile sanık arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu söyledi. Olay günü eşinin kapının önünde tavuklara yem verdiğini ifade eden kadın, "Sanık koşarak bizim eve doğru geldi. Yaklaşınca, belinden silahı çıkararak eşime sıktı. Bana doğrulttu, içeri kaçtım. Eşimin silahı yoktu. Şikayetçiyim, cezaevinde çürümesini istiyorum" diye konuştu.

Mağdur D.K.'nin olayı engellemek istediği için yaralandığını iddia eden maktulün diğer çocukları da sanıktan şikâyetçi olduklarını belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

U.Y. 12 Haziran'da, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta, önce arkadaşı D.K.'yi tabancayla yaralamış, ardından aynı silahla oğluyla husumetli olduğu Y.A.'yı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. kurtarılamamış, U.Y. ise tutuklanmıştı.