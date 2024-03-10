Husumetlisinin kafasına taşla vurdu

Tekirdağ’da sokak ortasında husumetlisinin kafasına taşla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 12:23
Husumetlisinin kafasına taşla vurdu
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde N.C. isimli kişi, husumetlisi C.G.’yi cadde üzerinde bir süre takip etti. Arkadan C.G.’ye yaklaşan N.C., yerden aldığı taşla husumetlisinin kafasına vurdu. C.G. kafasına aldığı darbeyle yere düştü. N.C. yere düşen C.G.’yi darp etmeye devam ederken, korku dolu o anlar çevredeki kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı. Taşlı saldırı devam ederken, çevredeki vatandaşlar ise o anları film seyreder gibi izledi.

Daha sonra bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sona erdi. Kafasına darbe alan C.G. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise N.C.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.


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