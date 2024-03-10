İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı: Yürüyüşünü beğenmediği için bacaklarından vurdu

Kağıthane’de sokakta yürüyen bir şahıs, karşısından gelen şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, bacaklarından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:39
İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı: Yürüyüşünü beğenmediği için bacaklarından vurdu
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Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçen aylarda meydana gelen olayda, İzzet K. evine doğru yola koyuldu. O esnada İzzet K.'nin karşısından gelen bir şahıs, silahlı saldırıda bulundu.

Saldırı sonucu İzzet K., bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yere düşerken, saldırgan koşarak kaçtı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı İzzet K., ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 

POLİS SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İzzet K.’nın ifadesine başvurdu. İzzet K.’nın kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis, saldırgan Murat Y.’yi yakalamak için çevrede araştırma yaptı.

Gidebileceği adresler kontrol edilen Murat Y., olaydan birkaç ay sonra Şirintepe’de bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

“YÜRÜYÜŞÜNÜ BEĞENMEDİM, BACAKLARINDAN VURDUM”

Üstünde silah da ele geçirilen Murat Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polise verdiği ifadede “Yürüyüşünü beğenmediğim için bacaklarından vurdum” diyen Murat Y., adli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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