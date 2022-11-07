Huzurevinde dehşet: Kafasına bastonla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:01

Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki huzurevinde 10 gün önce meydana gelen olayda 90 yaşındaki Rasim Ciğer ile oda arkadaşı 77 yaşındaki Mehmet Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Ş., kendisine baston ile saldırdığını iddia ettiği Rasim Ciğer'in elindeki bastonu alıp kafasına vurdu. Huzurevi görevlileri olaya müdahale etti. Yaralanan Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.