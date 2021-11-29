HZR Su firması yurttaşlardan istediği ek güvence bedelinden vazgeçti
AKP tarafından su imtiyaz hakkı özelleştirilen Güllük Mahallesi'nde yurttaşlar, Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyorlar.
Muğla Milas’a bağlı Güllük Mahallesi’nin, AKP tarafından su imtiyaz haklarının özelleştirilerek bir firmaya verilmesi ve yurttaşların Türkiye’nin en pahalı suyunu kullandıklarını duyurmamızın ardından HZR Su firması yurttaşlardan istediği ek güvence bedelinden vazgeçti. Güllük mahallesi muhtarı Ali Polat, “Her ne kadar ek güvence bedeli geri çekilmiş olsa da bu durum Güllüklülerin Türkiye’nin en pahalı su tarifesine sahip olduğu ve ocak ayında 2005 yılında yapılan sözleşmeden kaynaklı TEFE-TÜFE oranında bu tarifeye zam geleceği gerçeğini değiştirmiyor” dedi.
HZR Su firması, yurttaşlara mesaj atarak ek güvence bedelinin “emsal teşkil etmemek şartıyla” alınmayacağını duyurdu.
"FATURALAR ALTINDA EZİLİYORUZ"
Polat, ek güvence bedelinin geri çekilmesinin kendileri için yeterli olmadığını dile getirerek “Biz faturalar altında eziliyoruz. Özellikle su faturası bizi çok yıpratıyor. Bizim şikâyetlerimiz, yaptığımız fatura yakma eylemlerinin dikkate alınmasını istiyoruz. Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanmak istemiyoruz. Diğer illerde, ilçelerde tarifeler nasılsa bizde de öyle olsun. Evrensel bir insan hakkı olan su, maalesef biz Güllüklüler için hem çok pahalı hem de kalitesizdir. Biz sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.
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