Muğla’nın Güllük Mahallesi’nde su imtiyaz hakkı özelleştirildi

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

Muğla’nın Güllük Mahallesi’nde 2005 yılında dönemin Belediye Başkanı, şu anki AKP Muğla milletvekili olan Yavuz Demir ve meclis üyelerinin kararıyla su imtiyaz hakkı özelleştirilerek bir firmaya verildi. Muğla’nın genelinde belediye tarafından verilen su ve kanalizasyon hizmeti, Güllük Mahallesi’ne 16 yıldır özel bir firma tarafından veriliyor.

Güllük Mahallesi Muhtarı Ali Polat vergilendirilmemiş su ücretinin konutlarda metreküpünün yaklaşık 11 TL olduğunu dile getirerek “Bu da Türkiye’nin en pahalı su tarifesidir. Yaklaşık 7 bin 500 aboneyi ve 40 bin kişiyi ilgilendiren bu durumu, kıyaslama yapılabilmesi açısından örneklendirmek isterim. Ören’de suyun, konutlarda metreküpü, 2.10 TL’dir. Bu da Güllük’te ki su tarifesinin 5’te biri kadardır. Evrensel bir insan hakkı olan su, maalesef biz Güllüklüler için hem çok pahalı hem de kalitesizdir” dedi.

Polat şöyle devam etti: “Konutlarda 645 TL, ticarethanelerde ise 25.000 TL’yi bulan ekstra bir ücretlendirmedir. Açlık sınırının, asgari ücreti geçtiği böylesine bir dönemde, bu yük, biz Güllüklüler için artık taşınamaz bir hal almıştır. HZR firması Ankara merkezli bir firma ve etrafta ‘Biz Saray’a yakınız’ diye geziyorlar. HZR’ye itiraz dilekçesi verdik. Protesto amaçlı daha önce de bir iki kere fatura yaktık ama sesimizi duyuramadık.”