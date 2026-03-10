Cumhuriyet Gazetesi Logo
IBAN’ını kullandırdı, başına gelmeyen kalmadı: 'Suça teşvik edildim'

10.03.2026 12:21:00
AA
Kırklareli'nde arkadaşının yönlendirmesiyle para karşılığında IBAN'ını kullandıran ve hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılması nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan M.A, büyük pişmanlık yaşadığını söyledi.

IBAN'ı iki farklı dolandırıcılık olayında kullanılan ve her iki dosyadan 4 yıl 2'şer ay olmak üzere 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan M.A., yaşadığı süreci anlattı.

M.A., 9 yıl önce bir arkadaşının kendisine para teklif ederek IBAN'ını kullanmak istediğini belirtti. IBAN'ının do

landırıcılık suçlarında kullanılacağını bilmeden hesabını verdiğini ifade eden M.A., arkadaşının kendisini kandırdığını öne sürdü.

"AYNI KART ÜZERİNDEN İKİ KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR"

Banka hesabının iki farklı dolandırıcılık olayında kullanıldığını evine gelen polislerden öğrendiğini anlatan M.A., şöyle konuştu:

"Böyle bir suç olduğunu bilmiyordum. 18 yaşına yeni basmıştım. IBAN'ımı ve kartımı kullandırdım. Daha sonra hakkımda arama kararı çıktığını öğrendim. Polisler evime geldi, gözaltına alındım, ifade verdim. Serbest bırakıldım ama ardından mahkeme süreci başladı. Aynı kart üzerinden iki kişiyi dolandırmışlar. Mahkemede iki olaydan da ayrı ayrı ceza aldım."

"SUÇA TEŞVİK EDİLDİM"

Arkadaşının kendisine yurt dışından para geleceğini ve hiçbir sorun yaşanmayacağını söylediğini öne süren M.A., bu sözlere inanarak hesabını verdiğini dile getirdi.

Yaşadıklarından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ifade eden M.A., şunları kaydetti:

"Artık asgari ücretle iş bulmakta bile zorlanıyorum. Kimse iş vermiyor. Her iki suçtan da 4 yıl 2 ay ceza aldım. Para miktarı az ama cezası çok. Suça teşvik edildim. Çok pişmanım. Ailemden de uzaklaştım, bana farklı gözle bakıyorlar. Hala bankalarda zorluk yaşıyorum. Bir iş yerine girecektim, benden banka hesabı istediler. Hesap açtırmaya gittiğimde banka bana hesap açamadı. Bu yüzden işe de başlayamadım."

Herkese uyarıda bulunan M.A., "Kimseye güvenmesinler, kanmasınlar. Ben çok pişmanım. Önünüze büyük engeller çıkıyor. Bu hayatım boyunca karşıma çıkacak. Son pişmanlık fayda etmiyor ama ben yandım, başkası yanmasın" dedi.

İlgili Konular: #dolandırıcılık #Hapis Cezası #Kırklareli #iban

