Patronunu 8 milyon 500 bin TL dolandıran çalışan tutuklandı

10.03.2026 11:49:00
İHA
Antalya’da sipariş sorumlusu olarak çalıştığı işletmede 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslim eden ve faturalarda usulsüzlük yaparak işyerini 8 milyon 500 bin TL dolandırdığı belirlenen çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: Arşiv

Antalya’da iş yeri sahibi M.Y.’nin yanında sipariş sorumlusu olarak çalışan personelinin kendisini 8 milyon 500 bin TL dolandırdığını belirterek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

M.Y.’nin müracaatı sonrası Uzman kişiler tarafından yapılan incelemede, olayın şüphelisi B.G. isimli şahsın 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığı belirlendi.

Bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen B.G. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

