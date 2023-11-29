İBB açıkladı... Hangi ilçeye ne kadar yağış düştü?
İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da fırtınanın etkisinin azaldığı ancak sağanak yağışın sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, ilçelere düşen yağış miktarlarına da yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte en çok yağış alan ilçeleri ve yağış miktarını açıkladı.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Şehrimizde etkili olan fırtına gücünü kaybederken, kuvvetli yağış hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında devam etmektedir. Şuana kadar en fazla yağış metrekareye Sarıyer 76 mm, Şişli 71,2 mm, Beylikdüzü 60,2 ve Çatalca’da 59,9 mm ölçülmüştür. Olası olumsuz durumlar için ekiplerimiz hazırlıklı durumda, ALO 153 Çözüm Merkezimiz aktif görev başında."
Şehrimizde etkili olan fırtına gücünü kaybederken, kuvvetli yağış hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında devam etmektedir.— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 29, 2023
Şuana kadar en fazla yağış metrekareye Sarıyer 76 mm, Şişli 71,2 mm, Beylikdüzü 60,2 ve Çatalca’da 59,9 mm
ölçülmüştür.
Olası olumsuz durumlar için… pic.twitter.com/BjmPMOKmxH
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