İBB açıkladı... Hangi ilçeye ne kadar yağış düştü?

Yayınlanma: 29.11.2023 - 20:03

Güncelleme: 29.11.2023 - 20:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte en çok yağış alan ilçeleri ve yağış miktarını açıkladı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şehrimizde etkili olan fırtına gücünü kaybederken, kuvvetli yağış hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında devam etmektedir. Şuana kadar en fazla yağış metrekareye Sarıyer 76 mm, Şişli 71,2 mm, Beylikdüzü 60,2 ve Çatalca’da 59,9 mm ölçülmüştür. Olası olumsuz durumlar için ekiplerimiz hazırlıklı durumda, ALO 153 Çözüm Merkezimiz aktif görev başında."