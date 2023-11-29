İstanbul'da yağış trafiği felç etti: İBB haritasında yoğunluk yüzde 90 oldu

Yayınlanma: 29.11.2023 - 17:28

Güncelleme: 29.11.2023 - 17:44

İstanbul'da etkili olan ve birçok ilçede su baskınları meydana getiren şiddetli yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Sabah saatlerinden beri durmayan yağışla birlikte Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB'nin haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.