İstanbul'da yağış trafiği felç etti: İBB haritasında yoğunluk yüzde 90 oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış kentteki ulaşım çilesinin de katlanmasına yol açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 17:28
İstanbul'da yağış trafiği felç etti: İBB haritasında yoğunluk yüzde 90 oldu
Abone Ol google-news

İstanbul'da etkili olan ve birçok ilçede su baskınları meydana getiren şiddetli yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu. 

Sabah saatlerinden beri durmayan yağışla birlikte Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB'nin haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.


trafik yoğunluğu ibb

İlgili Haberler

Son dakika... İstanbul'da sağanak ve fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... İstanbul'da sağanak ve fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da sağanak sonrası çift gökkuşağı

Bursa'da sağanak sonrası çift gökkuşağı
İmamoğlu’ndan iklim kriziyle mücadele çağrısı

İmamoğlu’ndan iklim kriziyle mücadele çağrısı

En Çok Okunan Haberler