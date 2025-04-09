‘İBB aracı ile insan kaçakçılığı’ haberlerine İBB’den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandığı haberleri basında yer alması üzerine İBB’den açıklama geldi.

‘İBB aracı ile insan kaçakçılığı’ haberlerine İBB’den açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 19:05

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandığı haberleri basında yer aldı.

Söz konusu haber hakkından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı basın yayın organlarında “İBB Aracı ile İnsan Kaçakçılığı” başlığıyla yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bahse konu olayda adı geçen 34 MTK 698 plakalı araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. envanterinde yer almaktadır. Söz konusu  aracı kullanan personel Mevlüt DEMİRBÜKEN’in, 2016 yılında yüklenici firma personeli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaya başladığı, 01.04.2018 tarihi itibarıyla 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında İBB kadrosuna geçirildiği tespit edilmiştir.

İlgili personelin, 09.04.2025 tarihinde görev mahallinde bulunmadığı ilgili birimlerce tespit edilmiş, konuya ilişkin derhal tutanak düzenlenmiş ve aynı tarih itibarıyla disiplin süreci başlatılmıştır. İlgili kişi hakkında yasal ve idari tüm süreçler başlatılmış olup, iş akdi feshedilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu görev ve sorumluluğunun bilinciyle hareket etmekte; kamu kaynaklarının ve araçlarının amacı dışında kullanılmasına asla müsamaha göstermemektedir. Kurumsal disiplin ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar en hızlı ve kararlı şekilde atılmış olup, sürecin takipçisi olunacaktır.”


Etiketler: #ibb #insan kaçakçılığı

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