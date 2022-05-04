İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize’de büyük coşkuyla karşılandı, iktidara meydan okudu: '6’lı masanın askeriyim'

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih ve kızı Beren ile dün Karadeniz turundaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketinde büyük coşkuyla karşılanan İmamoğlu, İyidere, Pazar, Çayeli, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yurttaşlarla bayramlaştı. Rizeliler, “Rize seninle gurur duyuyor’ ve “Aday ol, Rize senin arkanda” sloganları attı. İmamoğlu ayrıca Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde coşkulu kalabalıklarla bir araya geldi.

Mevzu vatansa, gerisi teferruattır diyen İmamoğlu, “Bizim karşımızda rakip yok. Bu seçimi birilerine karşı da kazanmayacağız. Asla umudunuzu yitirmeyeceksiniz. Seçimi elimizden almaya kalktılar. İkinci seçimde dersi verdiniz mi? Bir daha yapsalardı iki katı olur, üç katı olurdu. Ona göre fark atacağız. Bu seçimi, bugünkü iktidar partisine oy verenler için de kazanacağız. Çünkü onlara güzel bir yaşam hediye edeceğiz. Hiçbir engelimiz yok” ifadelerini kullandı.

‘6’LI MASANIN ASKERİYİM’

6’lı masa için İmamoğlu, “Memleketin tekrar özgürleşmesi için bir ittifak masası kuruldu. Ben de o ittifak masasının, altı liderin ortaya koyduğu düşüncenin en güçlü neferi olacağıma söz veriyorum. Bir 6’lı masa kuruluyor ve Türkiye’nin demokrasi geleceği tartışılıyor. Yani tek kişinin aklı değil, milletin aklı, felsefesi üzerine bir sistem kurulmak isteniyor. Artık ülkemizde devletimizin topluma verdiği his çoğu zaman korku, umutsuzluk” dedi.

‘İKİ DEFA KAYBETTİNİZ’

İmamoğlu, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle konuşma yapacağı otobüse zorlukla ulaşabildi. İmamoğlu, şunları söyledi: “Biz diyoruz ki; ahlaklı siyaset, liyakat, eşitlik, özgürlük. Biz diyoruz ki; hak eden kazansın. Başkaları da diyor ki; vatan haini. Başkaları diyor ki her şeyi ben kazanacağım. Olmaz öyle şey. Bak öyle her şeyi kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz.” Pazar ilçesinde de otobüs üzerinden yurttaşlara hitap eden İmamoğlu, kalabalığın içinde gördüğü 2019’da CHP’den Beyoğlu Belediye Başkan adayı SOL Parti PM üyesi Alper Taş’ı yanına davet etti. İmamoğlu, “Beyoğlu’nda olmadı ama İstanbul’da oldu. Herkesin katkısıyla oldu” dedi. İmamoğlu, “Ben bütün muhalefetin bir araya gelmesini isterim. Memleketin demokratikleşmesi için insanlarımızın özgürleşmesi için” dedi.