İBB Başkanı İmamoğlu, "14 Mart Tıp Bayramı"nda doktorlarla buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlarla bir araya geldi.
İBB bünyesindeki Şehzadebaşı Tıp Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında doktorlarla buluşan İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit de eşlik etti.
Burada konuşan İmamoğlu, zor koşullara rağmen fedakarca görevlerini yapmaya devam eden doktorlar olduğunu söyledi.
Bütün doktorların yöneticilerden saygı beklediklerini düşündüğünü dile getiren İmamoğlu, "Gerçekten mesleğinize derin saygı duyuyorum. İyi ki varsınız" dedi.
İnsan sağlığı gibi kutsal bir alanda hizmet veren doktorlara teşekkür eden İmamoğlu, "Hekimlik mesleğinin, hekim olmanın daha iyi bir koşula ulaşması, koşullarının çok daha iyi olması hususunda elbette ki bizim de dileğimiz vardır. Sorumluluğumuz, kısmen olsa da vardır" ifadelerini kullandı.
Doktorların sağlıkla, huzurla, güvenle ve bütün haklarını elde ettikleri bir süreçle hizmet vermelerine devam etmesini de dileyen İmamoğlu, kahvaltının ardından doktorlara çiçek verdi.
Ekrem İmamoğlu, hastalara da şifa diledi.
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