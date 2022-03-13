Ekrem İmamoğlu dev zammı böyle duyurdu: 'Ezdirmeyeceğiz'

13 Mart 2022 Pazar, 19:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle işçiler arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan çalışanlara müjde geldi.

"EZDİRMEYECEĞİZ"

İmamoğlu, açıklasında “İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde yüzde 54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.