İBB Başkanı İmamoğlu, İBB’nin 2025 bütçe sunumunda konuştu: 'Millete terörist diyerek seçim kazanamazsınız'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:12

Güncelleme: 26.11.2024 - 15:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı altıncı birleşimi, Saraçhane’deki belediye binasında yapılıyor. Meclis 1.Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında toplanan oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin 2025 yılı bütçesini ve belirlenen 5 yıllık stratejik planı sundu.

Konuşmasına Silivri Cezaevi’nde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i selamlayarak başlayan İmamoğlu, “Bugün bu ülkede yaşayan her vatandaş dünden daha çok vergi ödüyor ama daha az tüketiyor. İktidarın kendi hatalarını düzeltme adına uygulamaya başladığı yeni politikaların daha büyük bir işsizlik dalgası yaratacağı da öngörülüyor. Eriyen ücretler bir yana bu gidişle daha çok yurttaşımızın işsizler ordusuna katılacağı da bugünden anlaşılıyor. Biz 2025 bütçesini planlarken bu makro çerçeveyi dikkate almak zorunda kaldık” diye konuştu.

Göreve başladıkları 2019 ve 2024 yılları arasındaki dolar kuru farkına dikkat çeken İmamoğlu, asgari ücretle çalışan yurttaş sayısının 4 milyon civarında arttığını belirterek “Bugün ücretle çalışan 16 milyonun 9 milyonu asgari ücretle çalışıyor. Çalışan kesimin neredeyse yüzde 65’i asgari ücretli” dedi.

İBB’NİN 2025 BÜTÇESİ 564 MİLYAR LİRA

İmamoğlu, İBB’nin 2025 yılı bütçesinin 415 milyar lira olduğunu, bu miktara İETT ve İSKİ bütçelerinin de eklenmesiyle bütçenin 564 milyara ulaştığını açıkladı. 2020 yılında İBB, İETT ve İSKİ bütçesinin toplam 36 milyar lira olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “2025 yılında ise İBB bütçesi 415 milyar lira. İETT ve İSKİ bütçelerini de kattığımızda 564 milyar liralık bir konsolide bütçeyi sunuyoruz. 36 milyar liradan, 564 milyar liraya geldik” dedi.

Son beş yılda olduğu gibi 2025 yılında da bütçenin ana kalemini yatırımların oluşturduğunu söyleyen İmamoğlu, yatırımların 280 milyar liraya ulaşacağını açıkladı. Meclis üyelerine yönelik konuşan İmamoğlu, “Türkiye’deki kamu ve özel sektör bütçeleri ülkedeki ekonomik koşullar üzerinden yapılır. Bütçenin 36 milyardan 600 milyar civarına çıkması ne demektir, bunu kavrama yükümlüsünüz. Siz, Dünyanın ekonomi merkezi olan ve 20 milyon nüfusu olan İBB Meclisi üyesisiniz. Patagonya meclis üyesi değilsiniz” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKLARDAN İMZA BEKLEYEN 11 PROJE AÇIKLANDI

Bütçe görüşmelerinde İBB’nin bakanlıklar tarafından bekletilen projelerine de değinen İmamoğlu, “Bu kötü aklı milletimize şikayet ediyorum. Bu projeler için kaç yıl bekleyeceğimizi bugünden bilmiyoruz. Aslında biliyoruz, bir dahaki seçime kadar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İBB’nin imza bekleyen 11 projesini şu şekilde sıraladı:

İETT 300 Adet Metro Aracı Alımı - Temmuz 2021’den beri bekletiliyor

Sefaköy-Beylikdüzü Tüyap Metrosu - Temmuz 2021’den beri bekletiliyor

Eyüp Bayrampaşa Tramvay Hattı - Temmuz 2021’den beri bekletiliyor

Veri Merkezi Kurulumu - Ekim 2022’den beri bekletiliyor

Kömürcüoda Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi - Temmuz 2023’ten beri bekletiliyor

SECAP Enerji Verimliliği - Temmuz 2023’ten beri bekletiliyor

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Projesi - Aralık 2023’ten bugüne bekletiliyor

Kaynarca - Pendik - Tuzla metrosu - Aralık 2023’ten beri bekletiliyor

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu

Kirazlı-Halkalı Metrosu

136 metro aracı

AKP GRUBUNA AHMET ÖZER TEPKİSİ

Sunumunun sonlarında Silivri Cezaevi’nde bulunan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e de değinen İmamoğlu, “Ahmet Özer’i serbest bırakın. Pek çok hukuk dışı uygulamayla Ahmet Özer Başkanımızın özgürlüğü elinden alınıyor, Esenyurtlu hemşerilerimizin iradeleri gasp ediliyor” dedi.

İmamoğlu, ”Adamı eşinin yanından alıp götürdünüz terörist diye. Ahmet Özer’in yerine atanacak kişiyi niye belediye meclisi seçsin demiyorsunuz da kayyum atıyorsunuz?” dedikten sonra AKP sıralarından “Çünkü terörist” sesleri yükseldi.

AKP’li üyelere sert tepki gösteren İmamoğlu, “Sen kimsin de terörist diyorsun adama? Sen kimsin? Hakimlik mi yapıyorsun? Bırak hakim konuşsun, sen değil. Benim arkadaşıma terörist diyemezsiniz” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş’un İBB Meclisi Ekim ayı oturumunda “ahmak davasının” bir önceki hakimine yönelik “Hakimi niye Samsun’a sürdüğümüzü anlatacağım” sözlerini hatırlatan İmamoğlu, “Hakimlik yapıyorsun onun için dayanamadınız hakimi sürdüğünüzü söylediniz. Bu millete terörist diye diye seçim kazanacağınızı sanıyorsunuz, kazanamazsınız. Geç o işi” diye konuştu.