İBB Başkanı İmamoğlu’ndan gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:47

Güncelleme: 12.03.2025 - 18:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, bugün gazetemizi ziyaret etti.

İmamoğlu'na ziyaretinde Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Üyesi Emre Kongar, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu, Yazıişleri Müdürleri Cafer Kurt, Özgür Soyer, cumhuriyet.com.tr Yayın Koordinatörü Ercan Erdal, Haber Müdürü Can Uğur ile yazarımız Orhan Bursalı eşlik etti.

Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Osman Gölcük ile Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kızılyalın ziyarette hazır bulundu.

Cumhuriyet gazetesinin tarihsel önemine işaret eden İmamoğlu; Türkiye siyaseti hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini gazetemiz yönetici ve yazarlarıyla paylaşırken kararlılık vurgusunda bulundu.