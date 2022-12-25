İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, işşsizliği çözmek adına 39 firma ile bir araştırma yaptı

25 Aralık 2022 Pazar, 04:00

İBB’nin işsizlik sorununun çözümüne destek olmak amacıyla kurduğu Bölgesel İstihdam Ofisleri, işverenlerle iş arayan yurttaşları bir araya getiriyor. İşverenlerin aradıkları nitelikteki çalışanı bulmasına; iş arayanların ise hedefledikleri işe kavuşmasına aracılık eden İstihdam Ofisleri’ne bugüne kadar 507 bin özgeçmiş kaydı yapıldı. 80 bin 454 kişi iş sahibi oldu. Kayıtlara göre ortalama 12 bine yakın işgücü talebi yapılıyor.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, 12 farklı sektörden 39 firma ile gerçekleştirdiği derinlemesine görüşmeler sonucu, İstanbul’un Değişen İstihdamı ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin mevcut durumunu ortaya koyan bir araştırma yaptı. Hedefin 200 bin istihdam sağlamak olduğunu söyleyen İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar, araştırmayı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

"ÜCRETLER YETERSİZ"

Araştırmaya göre asgari ücret artışları genelde firmaların eleman bulmalarını kolaylaştırmadığını belirten Saraçlar, “Bunun nedeni ise artan enflasyonun asgari ücret artışlarını erozyona uğratmasıdır. Firmalar, iş arayanların artan asgari ücreti yetersiz gördüklerini da ifade ettiler” ifadelerini kullandı.

"KAYITDIŞI ARTABİLİR"

Saraçlar, “Konaklama-yiyecek, tekstil ve imalat sektöründe ve özellikle küçük ve orta boy işletmelerde” asgari ücret artışının kayıt dışı çalışmayı artıracağı beklentisi yaygındır” dedi. Artan enflasyonun İstanbul’da asgari ücretten eleman bulmayı, diğer illere göre daha çok zorlaştırdığını söyleyen Saraçlar, “Firmalar; asgari ücretin yanı sıra bazı yan ödemeler (yemek ücreti, alışveriş kartı, prim vb.) teklif etmekte” diye konuştu.

"KOMŞU İLLERE TAŞINIYORLAR"

Yüksek kira artışları nedeniyle kirada oturan çalışanların çoğu ev sahibi ile sorun yaşadığını da söyleyen Saraçlar, “Asgari ücret ve biraz üstü seviyesinde, farklı sektörlerde bazı çalışanlar, geçim/yaşam maliyetlerinin görece düşük olduğu memleketlerine dönme eğiliminde” ifadelerini kullandı.

"POLİS ASGARİ ÜCRETLİ OLDU"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı imzalı polislerin fazla mesai ücretlerine zam yapılmasına ilişkin yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak “Polis asgari ücretli oldu” dedi.

Polis iletişim altyapısından Soylu’nun yaptığı açıklamayı eleştiren CHP’li Bakan, “Polis iletişim altyapısından Bakan Soylu yazı yazmış. Her zamanki gibi süslü, polisi öve öve bitirememişler. Polisin senin övgüne, hamasetine ihtiyacı yok. Bunlar polisle dalga geçiyor. Bu yazıya göre halihazırdaki fazla çalışma ücretine 196 TL civarında bir artış gelmiş olacak. Polisin bir öğün yemek parası kadar yaptıkları zammı teşkilata duyuruyorlar ve bununla övünüyorlar” ifadelerini kullandı.