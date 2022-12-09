CHP'de telefonlar susmadı: İşsizlik, gıda yardımı ve emeklilik gibi konular için arandılar

09 Aralık 2022 Cuma, 04:00

CHP Halka İlişkiler Birimi’nin parti yönetimiyle paylaştığı verilere göre yurttaşlar en çok işsizlik ve beslenme sorunu gibi nedenlerle partiye ulaşıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara yönelik “Bize katılın” çağrısından sonra, CHP Genel Merkezi’ne yaşadığı sıkıntılar için ulaşan yurttaşların sayısı da artmaya başladı.

Partinin halka ilişkiler biriminin CHP yönetimiyle paylaştığı verilere göre, yurttaşlar en çok işsizlik ve beslenme sorunu gibi nedenlerle CHP’ye ulaşıyor. Edinilen bilgiye göre partiye son üç haftada 500’e yakın yurttaş iş sıkıntısı yaşadığı ve yardım istediği için başvurdu. 100’ün üstünde yurttaş ise beslenme ve gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını anlatarak gıda desteği için partinin yardımını istedi. Partiye her hafta düzenli gelen telefonların arasında, taşeronların kadro istediği de bulunuyor. Bunun yanında, emeklilerin talepleri de CHP’ye gelen iletiler arasında önemli bir yer tutuyor. Yine parti yönetimiyle paylaşılan verilere göre son üç haftada 100’ün üzerinde yurttaş emeklilik talepleri ve emeklilik sürecinde sıkıntı yaşadığı ve partiden çözüm beklediği için CHP’ye ulaştı.