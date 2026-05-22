İBB Davası’nda tahliye kararı verilen 9 kişi Silivri Cezaevi'nden çıktı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında olduğu 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 41’inci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 kişinin tahliyesine karar verdi.

Belediyede yazılım mühendisi Iraz Bayrak, Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş, CHP’nin Bilgi İşlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak ve etkin pişman ifadesinin arkasında olduğunu belirten Kültür AŞ Hakediş şefi Gökhan Köseoğlu, akşam saatlerinde Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

CHP’nin Dayanışma Merkezi’ne getirilen Ahmet Şahin, “Ülkemizde her gün yeni gelişmelere uyanıyoruz. Artık sabahına değil, dakikasına yeni gelişmeler yaşıyoruz. Biz ülkenin aydınlık geleceğine kavuşacağına inanıyoruz. Tabii ki buruk bir sevinç yaşıyoruz. İçerideki bütün arkadaşlarımız tutuksuz yargılanıncaya kadar, aynı zamanda da beraat edinceye kadar ancak o zaman sevineceğimiz gündür. Duygularımızın ifade edilecek bir yanı yok, tarafı yok. İnşallah her şey çok güzel olacak” dedi.

“İNŞALLAH GERÇEK HUKUKLA TANIŞIRIZ”

Cevat Kaya da “Özgürlük güzel bir şey. Dostlarımıza, ailemize kavuşmak çok güzel bir şey. Adalet, hukuk herkese lazım. Her zaman lazım. İnşallah gelecek günlerde bu gerçek adalet, gerçek hukukla tanışırız ve gereksiz mağduriyetler yaşamayız” ifadelerini kullandı.

“TAM ANLAMIYLA MUTLU DEĞİLİZ”

Mutlulukla üzüntü duygusunu bir arada yaşadığını belirten Hakan Aplak, “Bu konuda da hazırlıklı değilim çünkü sürpriz oldu. Savunma vermeden çıkamayacağımızı düşünüyorduk. İçeride başkanımız başta olmak üzere hâlâ tutuklu arkadaşlarımız var. Yani tam anlamıyla mutlu değiliz ama tabii ki de sevdiklerimize kavuşmak bizi de mutlu ediyor. 13 aydır niye tutuklandığımızı da bilmiyoruz. Yetkimiz olmayan konulardan... Neyse” diye konuştu.

“HAYATIMIZI GERİ KAZANDIK”

“Güzel bir duygu” diyen Orhan Gazi Erdoğan, “Sonuçta hayatımızı geri kazandık. Yeniden artık alışmaya çalışacağız. Umarım bundan sonraki hayatımızı bu 6,5 ayı güzel şeyler yaşayarak telafi ederiz. Tabii bir süre zor olacak herhalde dışarıya adapte olmak ama sonuçta yaşayacağız. Alnımız ak olarak çıktık, bir suçumuz yok. Sevdiklerimizi üzdük de bu arada ister istemez. Arkadaşlarımızı üzdük. Bundan sonra daha güzel olur ümidiyle çıktık. Evimize gideceğiz. Önce sağlık kontrollerimizi yaptıracağız. Ondan sonra hayatımıza başlayıp işimize döneceğiz” dedi.

“SEVİNECEK ENERJİM YOK”

Iraz Bayrak’ın annesi ve babası gözyaşları içinde sarıldı. Arkadaşlarının da karşıladığı Bayrak, açıklama yapmak istemedi. Duruşmalara da tutuklu diğer kişilerin yardımıyla gelebilen, sağlık sorunları yaşayan Engin Ulusoy, “Sağlığım açısından biraz sıkıntı yaşadım. Özellikle son bir ay içerisinde sağlık sorunu yaşadık. Baştan beri aynı şeyi tekrar ediyorum. Suçsuz yere 13 ay burada kaldık. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkes için üzülüyorum. Kendim için zaten sevinecek bir hâlim yok. Şu anda sevinecek enerjim yok. Sevinemiyorum bile” diye sitem etti.

TAHLİYE EDİLENLERİ ESKİ TUTUKLULAR KARŞILADI

Öte yandan önceki duruşmalarda tahliye edilen Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci ve koruması Çağlar Türkmen de bugün tahliye edilenleri karşıladı. 9 kişinin daha tahliye edilmesiyle davadaki tutuklu sayısı 68’e düştü. Bir sonraki duruşma Kurban Bayramı’ndan sonra 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak.