İBB’den Cem Aziz Çakmak jesti... Adı Beşiktaş’ta yaşayacak: ‘Toplumsal hafıza diri kalmalı’

İBB Meclisi, Sarıyer ve Beşiktaş’taki iki parka yeni isim verdi. Sarıyer’deki park sanatçı Volkan Konak’ın, Beşiktaş’taki park ise Balyoz davası mağduru Amiral Cem Aziz Çakmak’ın adını taşıyacak.

Oy birliğiyle alınan karara göre, Sarıyer Poligon Mahallesi’ndeki isimsiz parkın adı Volkan Konak Parkı, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’ndeki parkın adı ise Amiral Cem Aziz Çakmak Parkı” oldu.

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Çakmak’ın eşi Sevgi Çakmak, “Bu adımı çok bekledik. Mutluyuz. Cem için öncelik her zaman ülkesi oldu. Bedelini de canıyla ödedi. Adı, çok sevdiği Beşiktaş’ta yaşayacak” dedi. Çakmak, başta İBB Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

‘DİĞER ŞEHİTLER DE YAŞATILMALI’

Kumpas davaların etkilerinin hala sürdüğünü vurgulayan Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar ise, “Hukuk, adalet, o günlerde ayaklar altına alındı; muhalifleri ezmek için bir araç haline getirildi ve sonrasında muktedirler değişse bile baskı süreci daha da katmerlenerek devam ediyor” ifadelerini kullandı. “Elbette ki, ülkemizin bu cendere bir şekilde kırıp aşacağına inancımız sonsuz ancak yaşadıklarımızı toplumsal hafızada sürekli diri tutarak bir savunma mekanizması yaratmak zorundayız” uyarısında bulunan Tatar, İBB'nin attığı adımın önemine dikkat çekti. Tatar, “Bu vefakar davranıştan dolayı Başkan İmamoğlu ve belediye emekçilerine sonsuz teşekkürlerimizi şükranlarımı sunuyoruz. Aynı şekilde diğer kumpas şehitlerimizin de şehirlerin sokaklarında, parklarında yaşatılmasını diliyoruz” dedi.

CEM AZİZ ÇAKMAK KİMDİR?

19 Nisan 1963’te Gölcük'te doğan Cem Aziz Çakmak, Kıbrıs Gazisi Mustafa Cemil Çakmak’ın oğludur. 1983 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olan Çakmak, 2008 yılında tuğamiral rütbesine terfi etti. Güney Grup Saha Komutanı olduğu sırada Balyoz davasında 23 Şubat 2010’da gözaltına alınan ve tutuklanan Tuğamiral Çakmak, 38 sonra serbest bırakıldı, 11 Şubat 2011’de yeniden tutuklanarak Hasdal Askerî Cezavi'ne gönderildi.

Sonrasında Silivri Cezaevi'ne nakledildi. 18 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay’da onanan Çakmak, hapiste akciğer kanseri oldu ve tedavi görmeye başladı. 1 Şubat 2014'te infazının sağlık sorunları sebebiyle ertelenmesine karar verildi. 31 Mart 2015'te beraat etti.

3 Temmuz 2015'te yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirdiğinde 52 yaşındaydı. Daha sonra tutuklama kararı veren hâkim Ömer Diken'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi ve Balyoz sanıkları beraat etti

NE DEMİŞTİ?

Çakmak, savunmasında “Hiçbir ülke bizim hakkımızda 'bizim çocuklar başardı' diyemeyeceği için buradayız. Atatürkçü kimliğimiz, karada terörle mücadele ettiğimiz, denizde küresel güçlerin oyunlarını bozduğumuz için buradayız. Hainlik ve ihanetin odağı olan ve dış mihraklara uşaklık eden şerefsizlere sesleniyorum. Bu salondaki koltuklara oturacaksınız ve vatana ihanetten yargılanacaksınız. Bundan kaçışınız asla mümkün değil...” demiş, kanser tedavisi gördüğü sırada da "Ey Ahmet Altan, GATA’daki hasta yatağımdan sana meydan okuyorum!" cümleleriyle Altan’a tepki göstermişti.