İBB deprem sonrası harekete geçti: 'Afet Yardım Kampanyası' başlatıldı
Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İBB, deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere 'Afet Yardım Kampanyası' başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere ‘Afet Yardım Kampanyası’ başlattı.
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire
Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda düzenlenen
kampanya için İstanbullulardan gelen yardımlar toplanmaya başlandı.
Yardımda bulunmak isteyen İstanbullular, ALO 153 üzerinde
oluşturulan ‘Deprem Hattı’nı arayarak ihtiyaç listesi bilgisine
ulaşabilecekler. Yardımlar, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal
Lojistik Merkezlerinde toplanıyor.
Bağışta bulunmak isteyen İstanbullular, her iki merkeze
yardımlarını getirebilecekler. Yardım malzemeleri içinde ikinci el ürünler
kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış malzemeler değerlendirilecek.
İBB'den yapılan açılamada ihtiyaç duyulan malzeme şöyle
listelendi:
- Battaniye, uyku tulumu
- Her türlü soba, ısıtıcı, toplu kuru gıda, cep telefonu
- Şarj ünitesi ve ürünleri, pil
- Hijyen malzemesi (sabun, peçete, hijyen pedi vb.), çocuk
bezi
- Bebek maması, yeni giyilmemiş kışlık giyim malzemesi, bot
vd. giyim ürünleri
- Kafa lambası, el feneri
- Yardımların bırakılabileceği merkezlerin adresleri şöyle;
- Lojistik Destek Merkezi Kartal Depoları/Adres: İnönü
Caddesi No:143 Esentepe Mahallesi Kartal
- Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Adres: Aksaray Mh. Kennedy Cd. No:11/1 Fatih/İstanbul
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor