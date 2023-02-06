İBB deprem sonrası harekete geçti: 'Afet Yardım Kampanyası' başlatıldı

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İBB, deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere 'Afet Yardım Kampanyası' başlattı.

ANKA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:52
İBB deprem sonrası harekete geçti: 'Afet Yardım Kampanyası' başlatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere ‘Afet Yardım Kampanyası’ başlattı.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda düzenlenen kampanya için İstanbullulardan gelen yardımlar toplanmaya başlandı.

Yardımda bulunmak isteyen İstanbullular, ALO 153 üzerinde oluşturulan ‘Deprem Hattı’nı arayarak ihtiyaç listesi bilgisine ulaşabilecekler. Yardımlar, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezlerinde toplanıyor.

Bağışta bulunmak isteyen İstanbullular, her iki merkeze yardımlarını getirebilecekler. Yardım malzemeleri içinde ikinci el ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış malzemeler değerlendirilecek.

İBB'den yapılan açılamada ihtiyaç duyulan malzeme şöyle listelendi:

  • Battaniye, uyku tulumu
  • Her türlü soba, ısıtıcı, toplu kuru gıda, cep telefonu
  • Şarj ünitesi ve ürünleri, pil
  • Hijyen malzemesi (sabun, peçete, hijyen pedi vb.), çocuk bezi
  • Bebek maması, yeni giyilmemiş kışlık giyim malzemesi, bot vd. giyim ürünleri
  • Kafa lambası, el feneri
  • Yardımların bırakılabileceği merkezlerin adresleri şöyle;
  • Lojistik Destek Merkezi Kartal Depoları/Adres: İnönü Caddesi No:143 Esentepe Mahallesi Kartal
  • Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Adres: Aksaray Mh. Kennedy Cd. No:11/1 Fatih/İstanbul


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