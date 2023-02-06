Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Şanlıurfa'da 8 katlı binanın yıkılışı kamerada
Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.24'te yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde, daha önce hasar gören binalar yerle bir oldu. Şanlıurfa'da 8 katlı bina yıkılırken, o anlar kameraya yansıdı.
10 şehirde hayatı durduran Pazarcık merkezli sabahki depremin ardından Şanlıurfa merkezde yüzlerce binada hasar meydana geldi.
Tam yaralar sarılmaya çalışılırken, 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda daha önce hasar alan 8 katlı binanın yıkılmasına sebep oldu. Yıkılan binanın enkazının bölgede bulunan 5 kişinin üzerine devrildiği ve bu kişilerin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
Bölgedeki arama çalışmalarının yandaki riskli binalar sebebiyle yapılamadığı kaydedildi.
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