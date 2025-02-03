Tramvay tutamaklarını kesen 13 yaşındaki çocuğun 39 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de yolculuk yaptıkları tramvayın tutamaklarını kesip, camlarını kafa atarak kıran 2 çocuk yakalandı. Çocuklardan birinin henüz 13 yaşında olmasına rağmen 39 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Tramvay tutamaklarını kesen 13 yaşındaki çocuğun 39 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 20:59

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde tramvayda yolculuk yapan çocuklar, tramvayda taşkınlık yaptı. Tramvayın tutamaklarını kesen çocuklar, camları da kafa atarak kırdı.

Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan çocukların koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine de zarar verdiği anlar tramvayda bulunan kameralara yansıdı.

13 YAŞINDA 39 SUÇ KAYDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin A.D. (13) ve H.T. (11) olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından tespit edilen H.T.’nin cezai ehliyetinin bulunmaması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon kurulurken, 13 yaşındaki A.D.’nin ise 39 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. A.D. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü #suç kaydı #tespit

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