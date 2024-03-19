İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düşen genç hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıktığı köprüden düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 27 yaşındaki gencin düşme anları cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:11
Abone Ol google-news

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Keykubat Bulvarı Eski Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs bulvar üzerindeki bir üst geçidin demirlerine çıktı.

Durumu gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprüden atlamak isteyen şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştı.

Polislerin ikna çabası sırasında sarktığı korkuluklara daha fazla tutunamayan 27 yaşındaki Çetin Karabulut, yaklaşık 10 metrede zemine düştü. İtfaiye ekiplerinin brandayı açma hazırlığı sırasında yaşanan olayda ağır yaralanan genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabulut bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Olay anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


genç haberleri hayatını kaybetti haberleri hayat haberleri

İlgili Haberler

Sahilde cesedi bulunan depremzede kadının intihar ettiği ortaya çıktı

Sahilde cesedi bulunan depremzede kadının intihar ettiği ortaya çıktı
İnşaat işçisi otelde intihar etti!

İnşaat işçisi otelde intihar etti!
'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı!

'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'

Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'
Günlük burç yorumları: 20 Mart 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 20 Mart 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu
Parti kurmayları, ‘Türkiye ittifakı’ söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu belirtti: ‘Muhalefet CHP’de birleşti’

Parti kurmayları, ‘Türkiye ittifakı’ söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu belirtti: ‘Muhalefet CHP’de birleşti’
NBA’de Onuralp Bitim’li Chicago Bulls, Portland Trail Blazers engelini geçti!

NBA’de Onuralp Bitim’li Chicago Bulls, Portland Trail Blazers engelini geçti!
AKP ilçe başkanı 18 Mart töreninde İzmir Marşı çalınmasına izin vermedi

AKP ilçe başkanı 18 Mart töreninde İzmir Marşı çalınmasına izin vermedi
MEB sınav tarihlerinde değişiklik yaptı!

MEB sınav tarihlerinde değişiklik yaptı!
AKP’li Hotar gitti ama etkisi sürüyor

AKP’li Hotar gitti ama etkisi sürüyor
Ayrılık acısına dayanamayan genç, metronun üzerine çıkarak seferleri aksattı!

Ayrılık acısına dayanamayan genç, metronun üzerine çıkarak seferleri aksattı!