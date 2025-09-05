Cumhuriyet Gazetesi Logo
İBB duyurdu: Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz olacak!

İBB duyurdu: Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz olacak!

5.09.2025 15:25:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İBB duyurdu: Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. Okulların açılacağı ilk gün 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İBB, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İBB, okul servisleri denetlenecek ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanabilecek. Trafik kameralarla denetlenecek ve yolları tıkayan araçlar hızla çekilecek.

Aileler, İBB’nin TUHİM sitesi üzerinden servis sürücü bilgilerine ulaşabilecek, güzergâh seçerek servis ücretlerini hesaplayabilecek. Okulların açılacağı ilk gün 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Kültür Dairesi Başkanlığı, 6- 7 Eylül’de Saraçhane Parkı'nda Okula Dönüş Festivali kapsamında çocuklara özel etkinlikler gerçekleştirecek.

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir okulların açılacağı ilk gün trafikte yoğunluk oluşmaması için İstanbulluları toplu ulaşım araçlarını kullanmaya davet etti.

İlgili Konular: #İstanbul #toplu ulaşım #ücretsiz

İlgili Haberler

Bakan Tekin açıkladı: Okullarda kayıt sırasında 'zorunlu bağış' tartışması
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda kayıt sırasında 'zorunlu bağış' tartışması Okullarda bağış adı altında zorunlu bir ücret istendiğine yönelik haberlerle ilgili konuşan Tekin, "Zorunlu bağış diye bir şey yok. Müsaade etmeyiz" dedi.
Bakanlık düğmeye bastı: Okul alışverişinde fahiş fiyat denetimleri başladı
Bakanlık düğmeye bastı: Okul alışverişinde fahiş fiyat denetimleri başladı Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünlerinde ülke genelinde kapsamlı denetimler yaptı. Yapılan kontrollerde piyasada düzeni bozabilecek uygulamalara karşı adımlar atıldı ve tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmaların süreceği açıklandı.
Son Dakika... İstanbul Valiliği'nden 'ilk gün' düzenlemesi: Okullar saat kaçta açılacak?
Son Dakika... İstanbul Valiliği'nden 'ilk gün' düzenlemesi: Okullar saat kaçta açılacak? Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı.