İBB duyurdu: Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz olacak!

İBB, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İBB, okul servisleri denetlenecek ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanabilecek. Trafik kameralarla denetlenecek ve yolları tıkayan araçlar hızla çekilecek.
Aileler, İBB’nin TUHİM sitesi üzerinden servis sürücü bilgilerine ulaşabilecek, güzergâh seçerek servis ücretlerini hesaplayabilecek. Okulların açılacağı ilk gün 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
Kültür Dairesi Başkanlığı, 6- 7 Eylül’de Saraçhane Parkı'nda Okula Dönüş Festivali kapsamında çocuklara özel etkinlikler gerçekleştirecek.
İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir okulların açılacağı ilk gün trafikte yoğunluk oluşmaması için İstanbulluları toplu ulaşım araçlarını kullanmaya davet etti.